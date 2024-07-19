Küresel piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesine odaklanmış durumda. Bu beklentiyle dolar ve Euro, yükseliş trendini sürdürerek 19 Temmuz itibarıyla sırasıyla 33,1399 TL ve 36,1137 TL seviyelerine ulaştı.

Döviz kurlarındaki artışın nedenleri

Moody's Beklentisi: Yatırımcılar, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceği beklentisiyle dolar ve Euro'ya yöneliyor.

ECB Faiz Kararı: Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararı da Euro'nun değer kazanmasına katkı sağlıyor.

Global Ekonomik Gelişmeler: Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen dolar ve Euro'ya yönlendiriyor.

Moody's kararının önemi

Moody's'in Türkiye değerlendirmesi, ülkenin kredibilitesi ve yatırım ortamı açısından büyük önem taşıyor. Olumlu bir değerlendirme, Türk Lirası'nın değer kazanmasına ve ekonomik istikrara katkı sağlayabilir.

Piyasadaki beklentiler

Piyasalar, Moody's'in kararını merakla bekliyor. Kararın saat 23:30'dan sonra açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, not artırımı beklentisinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Yatırımcı tavsiyeleri

Uzmanlar, döviz yatırımcılarına dikkatli olmalarını ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini öneriyor. Moody's kararının ardından döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanabilir.