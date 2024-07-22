Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 33,01 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 35,98 seviyesinde. Sterlin/TL, yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,7080'den satılıyor.

Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle birlikte piyaslarda belirsizlik hakim

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,3 seviyesinde bulunuyor. Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığını belirtiyor. ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizlikler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

ABD Başkanı Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anketlerde önde olması, Demokratlar arasında tartışmalara neden oldu.

Piyasaların gözü Fed kararlarında

Bu hafta gözler, ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar, Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. İş gücü piyasasından alınacak veriler, bu fiyatlamaları etkileyebilir. Son veriler, iş gücü piyasasında soğumaya işaret ediyor ve Fed'in genişleyici politika adımları için alan açıyor.

Dolar/TL beklentileri yükseldi

Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Bugün açıklanan Temmuz ayı TCMB Piyasa Katılımcıları anketine göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'ten 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'ten 41,5175'e çıktı.

Teknik analiz

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyeleri destek, 105 ve 106 seviyeleri ise direnç konumu olarak öne çıkıyor.