Döviz piyasaları 24 Temmuz Çarşamba günü hareketli bir seyir izledi. Dolar ve Euro, güne yükselişle başlarken, yatırımcılar ve vatandaşlar döviz kurlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dolar ve Euro kurları ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasasında dolar 24 Temmuz sabahı itibarıyla 32,84 TL'den işlem görerek tarihi zirvesine yaklaştı. Euro ise 35,66 TL'yi aşarak rekor seviyeleri zorladı.

Piyasalarda Dolar ve Euro'yu etkileyen etkenler nelerdir?

Döviz kurlarındaki yükselişin ardında, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yurt içindeki enflasyon endişeleri yer alıyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dövize yönelirken, bu durum fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Merkez Bankası hangi adımları izliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini artırarak enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Ancak, faiz artışlarının döviz kurlarını düşürmekte yetersiz kaldığı görülüyor. Piyasalar, TCMB'nin daha agresif adımlar atmasını bekliyor.