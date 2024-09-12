Bugün, 12 Eylül 2024 itibarıyla dolar, düne göre %0,05’lik bir artışla 34,0065 TL’den işlem görmeye başladı. Aynı zamanda, euro da %0,33’lük bir yükselişle 37,5899 TL seviyesinde işlem görüyor
Doların son bir aylık performansına bakıldığında %0,20 değer kaybettiği, ancak yılbaşından bu yana %14,23 oranında arttığı görülüyor. Euro ise aylık bazda %0,15 gerilemesine rağmen, yıllık performansı %29,99'luk bir artış gösteriyor.
Bu veriler ışığında, döviz piyasalarındaki bu dalgalanmaların yatırımcılar üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve özellikle enflasyon, merkez bankası politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin bu hareketliliği daha da artırabileceği öngörülüyor.