Bugün, 12 Eylül 2024 itibarıyla dolar, düne göre %0,05’lik bir artışla 34,0065 TL’den işlem görmeye başladı. Aynı zamanda, euro da %0,33’lük bir yükselişle 37,5899 TL seviyesinde işlem görüyor​

Doların son bir aylık performansına bakıldığında %0,20 değer kaybettiği, ancak yılbaşından bu yana %14,23 oranında arttığı görülüyor. Euro ise aylık bazda %0,15 gerilemesine rağmen, yıllık performansı %29,99'luk bir artış gösteriyor​.

Bu veriler ışığında, döviz piyasalarındaki bu dalgalanmaların yatırımcılar üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve özellikle enflasyon, merkez bankası politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin bu hareketliliği daha da artırabileceği öngörülüyor.