13 Eylül 2024 itibarıyla dolar/TL 33,97, euro/TL ise 37,67 seviyelerinde işlem görüyor. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, özellikle ithalat ve ihracatla ilgilenen iş dünyası için büyük önem taşırken, yatırımcılar da piyasadaki dalgalanmaları yakından izliyor.

Bankalararası döviz kurları

Son verilere göre dolar, 33,96 TL seviyesinden satış görürken, euro 37,63 TL'den işlem görüyor. Diğer döviz türlerinde de değişiklikler gözlemleniyor:

Sterlin: 44,61 TL (-0.05%)

44,61 TL (-0.05%) 100 Japon Yeni: 24,04 TL (+0.50%)

24,04 TL (+0.50%) Suudi Arabistan Riyali: 9,04 TL (değişim yok)

9,04 TL (değişim yok) Norveç Kronu: 3,17 TL (+0.20%)

3,17 TL (+0.20%) Danimarka Kronu: 5,04 TL (+0.04%)

5,04 TL (+0.04%) Avustralya Doları: 22,80 TL (-0.03%)

22,80 TL (-0.03%) Kanada Doları: 24,99 TL (+0.05%)

24,99 TL (+0.05%) İsveç Kronu: 3,31 TL (+0.14%)

Döviz kurlarında neler etkili?

Döviz kurları, özellikle küresel ekonomideki gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalanıyor. Türkiye'de döviz kurları ayrıca iç siyasi gelişmeler ve TCMB'nin politikalarıyla da yakından ilişkilidir. Özellikle dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki hareketleri, piyasalar ve ekonomi yönetimi tarafından yakından izleniyor.