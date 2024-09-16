Dolar/TL 33,91 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 37,71 civarında alıcı buldu. Bu hafta, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Hazine ihaleleri piyasaların dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında.

Dolar ve euro kurları ne kadar oldu?

Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru sabah saatlerinde 33,91 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 37,71 seviyesinde bulunuyor. Kurlarda büyük dalgalanmalar gözlenmezken, haftanın önemli gündem maddeleri arasında Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Hazine ihaleleri yer alıyor.

Dolar/TL: 33,96 (%0,14 artış)

33,96 (%0,14 artış) Euro/TL: 37,74 (%0,46 artış)

37,74 (%0,46 artış) Sterlin/TL: 44,71 (%0,14 artış)

Hazine ihaleleri ve borçlanma programı

Bugün piyasalarda, Hazine'nin gerçekleştireceği ihaleler ve veri gündemi yakından takip ediliyor. Ağustos ayına ait bütçe verileri, 12 Ağustos 2026 itfa tarihli sabit kuponlu ve 18 Ağustos 2026 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları gündemin ön sıralarında yer alıyor. Hazine, aylık borçlanma programını bu hafta tamamlayacak.

Merkez Bankası ve faiz kararı beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu hafta faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda, TCMB'nin faizleri %50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Sıkı para politikasıyla enflasyonu kontrol altına alma çabaları devam ederken, ekonomistler 2024 yılı içerisinde faiz indirim beklentilerinin ötelendiğini ifade ediyor. Özellikle ABD, İngiltere, Japonya gibi büyük ekonomilerin de faiz kararlarının açıklanacağı bu hafta, küresel piyasalarda hareketli geçebilir.

Küresel piyasalar ve faiz kararları

ABD, İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının bu hafta vereceği faiz kararları da küresel piyasaları yakından etkileyecek. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına ilişkin beklentiler, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde etkili olabilir. Türkiye'nin de bu gelişmelerden nasıl etkileneceği dikkatle takip ediliyor.