Dolar 34.0865 TL, euro ise 38.1138 TL seviyelerinde işlem görüyor. Güncel döviz fiyatları, dolar ve eurodaki son değişimler haberimizde.

Döviz kurlarındaki güncel gelişmeler

Bugün itibariyle serbest piyasada dolar/TL kuru 34.0743 TL alış, 34.0958 TL satış fiyatıyla işlem görürken, euro/TL kuru ise 37.9979 TL alış ve 38.1315 TL satış fiyatından işlem görmekte. Döviz kurlarındaki bu artış, güne yüzde 0.16 yükselişle başlayan dolar ve yüzde 0.11 artışla işlem gören euroyu etkiliyor.

Aylık ve yıllık performanslar: Dolar, euro ve sterlin

Dolar, Eylül ayının ilk gününden bu yana 0.01 TL artarak yüzde 0.03 değer kazanmış durumda. Yılbaşından bu yana dolar 4.32 TL artarak yüzde 14.49 oranında değer kazandı. Son bir yıla bakıldığında ise dolar yüzde 26.11 oranında artışla 34.0865 TL seviyesine ulaştı.

Euro tarafında ise benzer bir tablo var. Eylül ayının başından bu yana euro yüzde 1.24 oranında artarak 38.1138 TL seviyesine çıktı. Yılbaşından bu yana ise euro 5.56 TL artarak yüzde 17.07 oranında değer kazandı. Son bir yıl içerisindeki performansına bakıldığında euro yüzde 32.24 oranında yükseldi.

Sterlin de döviz hareketlerinden etkilendi. Eylül ayının başından bu yana sterlin 0.69 TL artarak yüzde 1.55 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana yüzde 20.33 artış gösteren sterlin, son bir yılda ise yüzde 36.13 oranında artarak 45.4090 TL seviyesine yükseldi.

Döviz kurlarını takip edin

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