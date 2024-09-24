Döviz kurlarında güncel fiyatlar takip ediliyor. Dolar, Euro ve Sterlin'in bugün serbest piyasadaki işlem değerleri ve değişim oranları, döviz yatırımcıları tarafından dikkatle izleniyor. 24 Eylül 2024 itibarıyla döviz piyasalarının en güncel bilgileri haberimizde yer alıyor.

Dolar, Euro ve Sterlin kurunda güncel durum (24 Eylül 2024)

Serbest piyasada döviz fiyatları anlık olarak değişiklik göstermekte ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etmektedir. Bugün itibarıyla döviz piyasasında dikkat çeken detaylar:

Dolar: 34.1496 TL’den alınıp 34.1607 TL’den satılıyor. Dolar düne göre yüzde 0.05 yükseliş yaşadı.

34.1496 TL’den alınıp 34.1607 TL’den satılıyor. Dolar düne göre yüzde 0.05 yükseliş yaşadı. Euro: 37.9581 TL’den alınıp 38.0093 TL’den satılıyor. Euro kuru yüzde 0.01'lik bir değişim gösterdi.

37.9581 TL’den alınıp 38.0093 TL’den satılıyor. Euro kuru yüzde 0.01'lik bir değişim gösterdi. Sterlin: 45.6134 TL’den alınıp 45.6744 TL’den satılıyor, düne göre yüzde -0.07'lik bir düşüş kaydedildi.

Dolar, Euro ve Sterlin'in Aylık ve yıllık performansı

Dolar:

Eylül ayının başına göre dolar kuru 0.08 TL artarak yüzde 0.24 değer kazandı. 2024 yılı başındaki 29.7714 TL seviyesinden bugüne kadar yüzde 14.73 oranında değer kazandı.

Euro:

Euro, Eylül ayı başından itibaren 0.32 TL artarak yüzde 0.86 değer kazandı. Yılbaşındaki 32.5562 TL değerinden yüzde 16.63 artışla bugüne geldi.

Sterlin:

Sterlin, bu ayın başına göre 0.83 TL artarak yüzde 1.86 oranında yükseldi. Yılbaşındaki 37.7568 TL seviyesinden bugüne kadar yüzde 20.69 değer kazandı.