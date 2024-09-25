Dolar/TL bugün 34,13 seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL ise 38,25 civarında seyrediyor. Döviz kurları yeni güne yatay bir seyirle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisinde atılan adımlar, dolar ve euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Piyasalardaki son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de katıldığı yatırımcı toplantılarında dezenflasyon sürecinin başladığını ve 2025'te enflasyonun belirgin bir şekilde düşeceğini ifade etti. Bu açıklamalarla birlikte, Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesi beklenirken, piyasalarda kademeli faiz indirimlerinin 2025’te başlayacağı öngörülüyor. Fitch Ratings de Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına devam edeceğini tahmin ediyor​.

Bugün, Hazine'nin uluslararası piyasalarda gerçekleştireceği 10 yıl vadeli eurobond ihracı takip ediliyor. Merkez Bankası, likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan adımlarına devam ediyor. Hafta başında politika faizinin üzerine çıkan gecelik faizler yüzde 49,8 civarına gerilemiş durum.

Güncel döviz fiyatları:

Dolar : 34,15 TL

: 34,15 TL Euro : 38,25 TL

: 38,25 TL Sterlin : 45,70 TL

: 45,70 TL 100 Japon Yeni : 23,75 TL

: 23,75 TL Suudi Arabistan Riyali: 9,12 TL

Bu fiyatlar, piyasalardaki anlık gelişmelere göre dalgalanabilir. Gözler, enflasyon ve küresel ekonomik politikalarla şekillenen döviz hareketlerinde olacak.