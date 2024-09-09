9 Eylül 2024 Pazartesi itibariyle döviz kurlarında dikkat çekici hareketlilik gözlemlendi. Saat 09:30 verilerine göre:

Dolar/TRY: 33.9458 TL’den alınıp, 34.0227 TL’den satılıyor. Dolar, düne göre %0.10 artış gösterdi.

33.9458 TL’den alınıp, 34.0227 TL’den satılıyor. Dolar, düne göre %0.10 artış gösterdi. Euro/TRY: 37.6156 TL’den alınıp, 37.6331 TL’den satılıyor. Euro ise %0.04’lük düşüşle başladı.

37.6156 TL’den alınıp, 37.6331 TL’den satılıyor. Euro ise %0.04’lük düşüşle başladı. Sterlin/TRY: 44.5458 TL’den alınan sterlin, 44.6404 TL’den satılıyor. Sterlin’in güne başlarken %0.09 değer kaybettiği gözlemlendi.

Dolar ve Euro’nun günlük hareketleri

Dolar, bir önceki gün en yüksek 34.0630 TL, en düşük 33.9437 TL seviyelerini görerek günü 33.9842 TL’de tamamladı. Euro ise gün içinde en yüksek 37.9300 TL ve en düşük 37.6461 TL aralığında işlem gördü ve günü 37.7037 TL seviyesinde kapattı.

Aylık ve yıllık performans

Doların Aylık Performansı: Eylül ayının başına göre dolar, 0.06 TL düşerek %0.17 oranında değer kaybetti.

Doların Yıllık Performansı: Yılbaşı başlangıç değerine göre dolar, 4.25 TL artarak %14.26 değer kazandı. Geçen yıl bu dönemde 26.8474 TL olan dolar, şu an %26.71 değer kazandı.

Euronun Aylık Performansı: Eylül başına göre euro, 0.04 TL artarak %0.11 oranında yükseldi.

Euronun Yıllık Performansı: Yılbaşı değerine göre euro, 5.13 TL artışla %15.76 kazanç sağladı. Geçen yıl 28.7375 TL olan euro, bugün %31.14 oranında artış gösterdi. Türkiye’nin maden ve doğal kaynak yönetimi, OVP ile daha etkin olacak!

Sterlinin güncel değişimi

Sterlin de ayın ilk gününe kıyasla %0.26 oranında düşüş yaşadı. Yılbaşından bu yana %18.19 değer kazanan sterlin, bir yıl öncesine göre ise %33.16 oranında artış gösterdi.