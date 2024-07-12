Döviz piyasaları, yatırımcılar ve ekonomiyi takip edenler için kritik bir öneme sahiptir. 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle dolar ve euro kurlarındaki son durumu sizler için derledik.

Güncel döviz kurları

Bugün itibariyle dolar kuru 32,98 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 35,85 TL seviyesinde bulunuyor. Döviz kurlarındaki bu rakamlar, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin ekonomik dinamikleri doğrultusunda şekilleniyor.

Hem ithalat hem de ihracat yapan işletmeler için kritik olan dolar kuru, aynı zamanda yatırımcılar için de bir referans noktası. Bugün dolar 32,98 lira seviyesinde işlem görüyor.

Özellikle Avrupa ile ticaret yapan işletmeler ve Eurozone ekonomisine yatırım yapanlar için euro/TL kuru önemli bir gösterge. Bugün euro 35,85 TL’den işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik

Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilik, hem küresel piyasalardaki dalgalanmalardan hem de Türkiye’nin ekonomik göstergelerinden kaynaklanıyor. Merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon verileri ve siyasi gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.