Dolar haftanın beşinci işlem gününde, saat 09:30 itibariyle, 32.9682 TL'den, euro ise 35.3018 TL'den işlem görüyor. Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar ve euro işlemleri ile ilgili detayları ve döviz kurlarındaki değişimleri aşağıda bulabilirsiniz.
Dolar ve Euro kuru anlık durum
-
Dolar: 32.9682 TL
- Alış: 32.9667 TL
- Satış: 32.9854 TL
- Günlük Değişim: %0.36 artış
-
Euro: 35.3018 TL
- Alış: 35.2442 TL
- Satış: 35.2994 TL
- Günlük Değişim: %0.20 artış
-
Sterlin: 41.6765 TL
Dünkü kapanış değerleri ne kadardı?
-
Dolar:
- En Yüksek: 32.9412 TL
- En Düşük: 32.8119 TL
- Kapanış: 32.8490 TL
-
Euro:
- En Yüksek: 35.3672 TL
- En Düşük: 35.0801 TL
- Kapanış: 35.2300 TL
Aylık ve yıllık performans
Dolar
- Aylık Değişim: Haziran ayının ilk gününe göre dolar 0,72 TL artarak %2,23 değer kazandı.
- Yılbaşından Bu Yana: 29.7714 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre dolar 3,20 TL artarak %10,74 oranında değer kazandı.
- Son Bir Yılda: 26.0500 TL'den 32.9682 TL'ye yükselerek %26,56 değer kazandı.
Euro
- Aylık Değişim: Haziran ayının ilk gününe göre euro 0,35 TL artarak %1,01 değer kazandı.
- Yılbaşından Bu Yana: 32.5562 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 2,75 TL artarak %8,43 oranında değer kazandı.
- Son Bir Yılda: 28.4316 TL'den 35.3018 TL'ye yükselerek %24,16 değer kazandı.
Sterlin
- Aylık Değişim: Bu ayın ilk gününe göre sterlin 0,63 TL artarak %1,52 değer kazandı.
- Yılbaşından Bu Yana: 37.7568 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre sterlin 3,95 TL artarak %10,47 oranında değer kazandı.
- Son Bir Yılda: 32.9162 TL'den 41.7090 TL'ye yükselerek %26,71 değer kazandı.
Döviz kurlarındaki bu değişimlerin ekonomiye etkilerini ve yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğini dikkatle izlemek önemlidir.
Editör: Nisan Güçlü