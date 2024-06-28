Dolar haftanın beşinci işlem gününde, saat 09:30 itibariyle, 32.9682 TL'den, euro ise 35.3018 TL'den işlem görüyor. Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar ve euro işlemleri ile ilgili detayları ve döviz kurlarındaki değişimleri aşağıda bulabilirsiniz.

Dolar ve Euro kuru anlık durum

Dolar: 32.9682 TL Kritik verilerden önce altında son durum Alış: 32.9667 TL Satış: 32.9854 TL Günlük Değişim: %0.36 artış

Euro: 35.3018 TL Alış: 35.2442 TL Satış: 35.2994 TL Günlük Değişim: %0.20 artış

Sterlin: 41.6765 TL

Dünkü kapanış değerleri ne kadardı?

Dolar: En Yüksek: 32.9412 TL En Düşük: 32.8119 TL Kapanış: 32.8490 TL

Euro: En Yüksek: 35.3672 TL En Düşük: 35.0801 TL Kapanış: 35.2300 TL



Aylık ve yıllık performans

Dolar

Aylık Değişim: Haziran ayının ilk gününe göre dolar 0,72 TL artarak %2,23 değer kazandı.

Haziran ayının ilk gününe göre dolar 0,72 TL artarak %2,23 değer kazandı. Yılbaşından Bu Yana: 29.7714 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre dolar 3,20 TL artarak %10,74 oranında değer kazandı.

29.7714 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre dolar 3,20 TL artarak %10,74 oranında değer kazandı. Son Bir Yılda: 26.0500 TL'den 32.9682 TL'ye yükselerek %26,56 değer kazandı.

Euro

Aylık Değişim: Haziran ayının ilk gününe göre euro 0,35 TL artarak %1,01 değer kazandı.

Haziran ayının ilk gününe göre euro 0,35 TL artarak %1,01 değer kazandı. Yılbaşından Bu Yana: 32.5562 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 2,75 TL artarak %8,43 oranında değer kazandı.

32.5562 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 2,75 TL artarak %8,43 oranında değer kazandı. Son Bir Yılda: 28.4316 TL'den 35.3018 TL'ye yükselerek %24,16 değer kazandı.

Sterlin

Aylık Değişim: Bu ayın ilk gününe göre sterlin 0,63 TL artarak %1,52 değer kazandı.

Bu ayın ilk gününe göre sterlin 0,63 TL artarak %1,52 değer kazandı. Yılbaşından Bu Yana: 37.7568 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre sterlin 3,95 TL artarak %10,47 oranında değer kazandı.

37.7568 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre sterlin 3,95 TL artarak %10,47 oranında değer kazandı. Son Bir Yılda: 32.9162 TL'den 41.7090 TL'ye yükselerek %26,71 değer kazandı.

Döviz kurlarındaki bu değişimlerin ekonomiye etkilerini ve yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğini dikkatle izlemek önemlidir.