Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı ve daha fazla artırım konusunda kapıyı açık bıraktı. Başkan Jerome Powell, eylül ayında gerçekleşecek politika toplantısında faiz artırımına ilişkin bir söz vermedi. Analistler, yavaşlayan enflasyon ve zayıf ekonomik verilerle Fed'in duraksamaya gidebileceğini öngörüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırması bekleniyor. Enflasyondaki yavaş gerileme, ECB yetkilileri üzerinde faizleri artırmaları yönünde baskı yaratıyor.

Bankalararası piyasada döviz kurları

Dolar/TL: 26,95 TL

Euro/TL: 30,02 TL

Dolar ve euro fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro fiyatları şöyle:

Dolar

Alış: 26,9530 TL

Satış: 26,9550 TL

Euro

Alış: 29,8940 TL

Satış: 29,8960 TL