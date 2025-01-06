Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. İstanbul serbest piyasada, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü dolar ve euro kurunda dalgalanmalar gözlemlendi.

Dolar ve Euro fiyatları

Güncel verilere göre:

Dolar/TL: 35,3380 (alış) - 35,3946 (satış)

Euro/TL: 36,5441

Döviz piyasasında yaşanan bu değişimler, iç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle sürüyor. Özellikle küresel ekonomik belirsizlikler, faiz kararları ve enflasyon verileri döviz üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasalarda beklentiler ve etkiler

Ekonomistler, dolar ve euro kurlarındaki hareketliliğin kısa vadede dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtiyor. İç piyasada enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın para politikaları, dış piyasada ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararları döviz kurlarını etkilemeye devam edecek.

Yetkililer, yatırımcıların döviz işlemlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Piyasaların yakından takip edilmesi ve anlık değişimlere göre hareket edilmesi öneriliyor.