Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkileri olan bu iki para biriminin güncel fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar ve Euro kuru sabah saatlerindeki durumu

Dolar/TL kuru, saat 08:48 itibarıyla 32,8758 TL'den alış, 32,9350 TL'den satış işlemlerine konu oldu. Euro/TL kuru ise aynı saatte 35,5707 TL'den alış, 35,5943 TL'den satış seviyelerinde seyretti.

Piyasaları etkileyen faktörler

Dolar ve euro kurları, küresel piyasalardaki gelişmelerden, ekonomik verilerden ve siyasi olaylardan etkilenebilir. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları, enflasyon verileri ve jeopolitik riskler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir.

Uzman görüşleri

Ekonomi uzmanları, dolar ve euro kurlarının önümüzdeki dönemde de dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yatırımcıların ve döviz alım satımı yapacak vatandaşların piyasaları dikkatle takip etmeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları öneriliyor.