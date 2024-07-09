9 Temmuz 2024 itibariyle serbest piyasada dolar 32.7614 TL, euro ise 35.5121 TL seviyelerinde işlem görüyor. Saat 09:30 itibariyle dolar 32.7019 TL’den alınıp 32.7692 TL’ye satılıyor, euro ise 35.4597 TL’den alınıp 35.5016 TL’den satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde 0.19, euro ise yüzde 0.25 yükselişle başladı. Sterlin ise 41.9547 TL’den işlem görüyor.

Dolar ve Euro’nun dün ve bugün performansı

Dün dolar en yüksek 32.7475 TL’yi, en düşük 32.6413 TL’yi görerek günü 32.6984 TL’den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 35.5262 TL’den, en düşük 35.3386 TL’den işlem görürken günü 35.4247 TL olarak kapattı.

Doların aylık ve yıllık performansı

Aylık Performans: Temmuz ayının ilk gününe göre dolar 0.11 TL artarak yüzde 0.32 değer kazandı.

Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 2.99 TL artarak yüzde 10.04 değer kazandı.

Son Bir Yıl: Dolar 26.0656 TL’den 32.7614 TL’ye yükselerek yüzde 25.69 değer kazandı.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Aylık Performans: Euro, Temmuz ayının ilk gününe göre 0.41 TL artarak yüzde 1.17 değer kazandı.

Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine (32.5562 TL) göre euro 2.96 TL artarak yüzde 9.08 değer kazandı.

Son Bir Yıl: Euro, 28.5069 TL’den 35.5121 TL’ye yükselerek yüzde 24.57 değer kazandı.

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Aylık Performans: Sterlin, bu ayın ilk gününe göre 0.66 TL artarak yüzde 1.59 değer kazandı.

Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine (37.7568 TL) göre sterlin 4.22 TL artarak yüzde 11.19 değer kazandı.

Son Bir Yıl: Sterlin, 33.4949 TL’den 41.9805 TL’ye yükselerek yüzde 25.33 değer kazandı.