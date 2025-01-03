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Euro/TL kuru da yükseliş trendinde. Bugün Euro, 36,4011 TL seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliğin döviz fiyatlarına olan etkisinin süreceğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı kararı sonrası dolar, dünya genelinde yükseliş trendine girdi. Türkiye’de ise dolar, 35 TL seviyesini aşarak yeni yıla 35,30 TL ile başladı. Yükselişini sürdüren dolar, 36 TL psikolojik sınırına yaklaşıyor.

Dolar , yılbaşından önce yakaladığı çıkış ivmesini 2025 yılında da sürdürüyor. Kur, 36 TL sınırına doğru istikrarlı adımlarla ilerliyor. Euro ’da da benzer bir yükseliş gözleniyor. İşte güncel döviz kurları...

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