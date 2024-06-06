Dolar kuru, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 32,2564 seviyesinden tamamladıktan sonra, bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,23 seviyesinden işlem görmekte. İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, euro ise 35,1250 liradan güne başladı. Serbest piyasada saat 11.30 itibarıyla dolar 32,23 liradan, euro ise 35,18 liradan alıcı buluyor. Dün, doların satış fiyatı 32,3120 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1350 lira seviyelerindeydi.

Küresel piyasalardaki gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti. Dün Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakimken, bugün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

Analizcilere göre, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Ancak bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam etmektedir.

Türkiye'den gelen açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kırılganlıkların azaldığını ve gelecek aydan itibaren enflasyonda keskin bir düşüş beklendiğini ifade etti. Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti.

Analistlerin beklentileri ne?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Bu gelişmelerin dolar ve euro üzerindeki etkileri yakından izlenmekte.