Son dönemde yükselişe tekrar başlayan dolar ve diğer döviz kurlarının güncel fiyatları merak konusu oldu. Bugün serbest bırakılan dolar 33,1624 TL'den, euro ise 35,9686 TL'den işlem görüyor.
Dolar
Alış: 33,1685 TL
Satış: 33,1802 TL
Değişim: Düne göre yüzde 0,06 artış
Euro
Alış: 35,9811 TL
Satış: 36,0374 TL
Değişim: Düne göre yüzde 0,18 artış
Sterlin
Alış-Satış: 42,7594 TL
Dünkü kapanış fiyatları
Dolar: En yüksek 33,1688 TL, en düşük 33,0873 TL, devam ediyor 33,1438 TL
Euro: En yüksek 36,0065 TL, en düşük 35,8003 TL, devam ediyor 35,9025 TL
Doların aylık ve yıllık performansı
Yılbaşına göre: 29,7714 TL'den 33,1624 TL'ye (Değişim: yüzde 11,39)
Son bir yıla göre: 26,9653 TL'den 33,1624 TL'ye (Değişim: yüzde 22,98)
Euronun aylık ve yıllık performansı
Yılbaşına göre: 32,5562 TL'den 35,9686 TL'ye (Değişim: yüzde 10,48)
Son bir yıla göre: 29,6371 TL'den 35,9686 TL'ye (Değişim: yüzde 21,36)
Sterlinin aylık ve yıllık performansı
Yılbaşına göre: 37,7568 TL'den 42,6003 TL'ye (Değişim: yüzde 12,83)
Son bir yıla göre: 34,4722 TL'den 42,6003 TL'ye (Değişim: yüzde 23,58)