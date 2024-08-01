Son dönemde yükselişe tekrar başlayan dolar ve diğer döviz kurlarının güncel fiyatları merak konusu oldu.  Bugün serbest bırakılan dolar 33,1624 TL'den, euro ise 35,9686 TL'den işlem görüyor.

Türkiye'nin dış ticaret açığı haziran ayında arttı! Türkiye'nin dış ticaret açığı haziran ayında arttı!

Dolar

Alış: 33,1685 TL

Satış: 33,1802 TL

Değişim: Düne göre yüzde 0,06 artış

Euro

Alış: 35,9811 TL

Satış: 36,0374 TL

Değişim: Düne göre yüzde 0,18 artış

Sterlin

Alış-Satış: 42,7594 TL

Dünkü kapanış fiyatları

Dolar: En yüksek 33,1688 TL, en düşük 33,0873 TL, devam ediyor 33,1438 TL

Euro: En yüksek 36,0065 TL, en düşük 35,8003 TL, devam ediyor 35,9025 TL

Doların aylık ve yıllık performansı

Yılbaşına göre: 29,7714 TL'den 33,1624 TL'ye (Değişim: yüzde 11,39)

Son bir yıla göre: 26,9653 TL'den 33,1624 TL'ye (Değişim: yüzde 22,98)

Euronun aylık ve yıllık performansı

Yılbaşına göre: 32,5562 TL'den 35,9686 TL'ye (Değişim: yüzde 10,48)

Son bir yıla göre: 29,6371 TL'den 35,9686 TL'ye (Değişim: yüzde 21,36)

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Yılbaşına göre: 37,7568 TL'den 42,6003 TL'ye (Değişim: yüzde 12,83)

Son bir yıla göre: 34,4722 TL'den 42,6003 TL'ye (Değişim: yüzde 23,58)

Editör: Durmuş Özke