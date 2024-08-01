Son dönemde yükselişe tekrar başlayan dolar ve diğer döviz kurlarının güncel fiyatları merak konusu oldu. Bugün serbest bırakılan dolar 33,1624 TL'den, euro ise 35,9686 TL'den işlem görüyor.

Dolar

Alış: 33,1685 TL

Satış: 33,1802 TL

Değişim: Düne göre yüzde 0,06 artış

Euro

Alış: 35,9811 TL

Satış: 36,0374 TL

Değişim: Düne göre yüzde 0,18 artış

Sterlin

Alış-Satış: 42,7594 TL

Dünkü kapanış fiyatları

Dolar: En yüksek 33,1688 TL, en düşük 33,0873 TL, devam ediyor 33,1438 TL

Euro: En yüksek 36,0065 TL, en düşük 35,8003 TL, devam ediyor 35,9025 TL

Doların aylık ve yıllık performansı

Yılbaşına göre: 29,7714 TL'den 33,1624 TL'ye (Değişim: yüzde 11,39)

Son bir yıla göre: 26,9653 TL'den 33,1624 TL'ye (Değişim: yüzde 22,98)

Euronun aylık ve yıllık performansı

Yılbaşına göre: 32,5562 TL'den 35,9686 TL'ye (Değişim: yüzde 10,48)

Son bir yıla göre: 29,6371 TL'den 35,9686 TL'ye (Değişim: yüzde 21,36)

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Yılbaşına göre: 37,7568 TL'den 42,6003 TL'ye (Değişim: yüzde 12,83)

Son bir yıla göre: 34,4722 TL'den 42,6003 TL'ye (Değişim: yüzde 23,58)