Dolar, güne 32.6741 TL seviyesinden başlarken, Euro ise 35.1364 TL'yi gördü. Saat 09:30 itibarıyla dolar 32.6631 TL'den alınırken, 32.6832 TL'den satılıyor. Euro ise 35.0854 TL'den alınıp 35.1609 TL'den satılıyor.

Döviz kurlarında son durum ve detaylı analizler

Dolar, düne göre yüzde 0.06 oranında yükselişle güne başlarken, Euro'daki değişim ise yüzde 0.10 olarak gerçekleşti. Sterlin ise 41.3910 TL'den işlem görüyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Dolar ve Euro'nun aylık ve yıllık performansı

Yılbaşından bu yana dolar 2,90 lira artarak yüzde 9,75 oranında değer kazanırken, Euro 2,58 lira artarak yüzde 7,93 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise dolar yüzde 25,60, Euro yüzde 24,50 değer kazandı. Sterlin ise yılbaşından bu yana yüzde 9,48, son bir yıla göre ise yüzde 25,04 değer kazandı.