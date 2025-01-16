Dolar kuru haftaya 35.50 seviyesini aşarak güçlü bir başlangıç yapmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte serbest piyasadan en güncel döviz kurları!

Dolar bugün ne kadar?

Dolar kuru, 16 Ocak itibarıyla serbest piyasada alış 35,4734 TL ve satış 35,4910 TL seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar, doların 36 TL seviyesine doğru hareketlenebileceğini belirtiyor.

Euro kuru bugün kaç TL?

Euro, önceki gün yaşanan %0.34’lük artışla birlikte alış 36,6137 TL ve satış 36,6680 TL seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin fiyatları

Sterlin kuru, yükseliş trendini sürdürerek alış 43,4899 TL ve satış 43,5399 TL seviyesine ulaştı.

Kur hareketleri ve tahminler

Doların geçtiğimiz gün 35.50 seviyesini aşması, piyasalarda 36 TL beklentisini güçlendirdi. Ancak dün yaşanan sınırlı geri çekilme, yatırımcıların dikkatini yeniden kur hareketlerine çevirdi. Doların yükselişine devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.