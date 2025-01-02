Döviz piyasalarındaki hareketlilik, 2 Ocak Perşembe günü de sürüyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro, yeni güne yükselişle başladı.

İstanbul serbest piyasasında dolar, 35,3742 TL’den alış ve 35,3855 TL’den satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 36,7928 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalardaki dalgalanma devam ediyor

Analistler, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin döviz kurlarında dalgalanmalara neden olduğunu belirtirken, yatırımcılar dolar ve eurodaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Ekonomik gelişmeler ve beklentiler

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları ve enflasyon verilerinin döviz üzerindeki etkilerinin süreceğini vurguluyor. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerin de kurlar üzerinde belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Yatırımcılar için uyarı

Uzmanlar, yatırımcıların ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve piyasaları yakından takip etmelerini öneriyor.