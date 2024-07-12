12 Temmuz Cuma günü döviz kurları rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekti. Dolar 33 TL sınırına dayanırken, Euro da 35,84 TL seviyesini gördü. Piyasalardaki bu hareketlilik, iç ve dış gelişmelerin döviz kurları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Döviz kurlarındaki yükselişin nedenleri

Küresel Ekonomik Belirsizlikler: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı beklentileri ve küresel ekonomik belirsizlikler, doların değer kazanmasına neden oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı beklentileri ve küresel ekonomik belirsizlikler, doların değer kazanmasına neden oluyor. İç Piyasadaki Gelişmeler: Türkiye'deki enflasyon oranları, siyasi belirsizlikler ve dış borç yükü gibi faktörler, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine katkıda bulunuyor.

Türkiye'deki enflasyon oranları, siyasi belirsizlikler ve dış borç yükü gibi faktörler, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine katkıda bulunuyor. Jeopolitik Riskler: Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler gibi jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri dolara yönelmesine sebep oluyor.

Vatandaşlar ve yatırımcılar ne yapmalı?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların alım gücünü ve yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu yükselişin kısa vadede devam edebileceği görüşünde. Bu nedenle, vatandaşların ve yatırımcıların dikkatli olması ve riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor.

Uzman görüşleri

Ekonomi analistleri, döviz kurlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. İthalat maliyetlerinin artması, enflasyonun yükselmesi ve dış borç yükünün ağırlaşması gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

12 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları

Dolar: 33,02 TL (Saat 11:02 itibarıyla)

33,02 TL (Saat 11:02 itibarıyla) Euro: 35,90 TL (Saat 11:02 itibarıyla)