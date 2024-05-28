ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına dair iyimserlik, varlık fiyatlarını olumlu etkiliyor. Ancak, analistler Fed'e ilişkin temkinli duruşun sürdüğünü belirtiyor. Hafta içinde açıklanacak Bej Kitap raporu, büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları gibi verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları, doların yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.

ABD'de menkul kıymet takas süresi kısaldı

ABD'de menkul kıymet takas süresinin 2 günden 1 güne indirilmesi, piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Bu değişikliğin etkileri yakından takip ediliyor.

Teknik analiz: Dolar endeksinde kritik seviyeler

Teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyeleri direnç, 104 ve 103 seviyeleri ise destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar bu seviyeleri yakından takip ediyor.

Dolar/TL'deki yükselişin nedenleri neler?

Dolar/TL'deki yükselişin ardında Fed'in faiz politikası, ABD ekonomik verileri, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin endişeler gibi faktörler yer alıyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, gelişmeleri yakından takip etmek ve piyasa analizlerini dikkate almak da büyük önem taşıyor.