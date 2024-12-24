Küresel piyasalarda güç kazanan dolar kuru, Türkiye’de de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 35 TL psikolojik eşiğini aşan dolar, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından, yıl sonuna kadar doların 36 TL seviyesini görebileceği beklentisi güçlenmiş durumda.

Bunun aksine euro kuru, 24 Aralık Salı günü itibarıyla sınırlı bir düşüş sergiliyor. Sterlin ise dolar gibi yükseliş eğiliminde.

Dolar bugün ne kadar oldu? (24 Aralık Salı)

Dolar/TL kuru, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,21 artışla:

Alış: 35,2438 TL

35,2438 TL Satış: 35,2652 TL

Euro ne kadar, kaç TL?

Euro/TL, yüzde 0,05 oranında düşüşle:

Alış: 36,6231 TL

36,6231 TL Satış: 36,6582 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin/TL ise yüzde 0,53 değer kazancıyla:

Alış: 44,2430 TL

44,2430 TL Satış: 44,3793 TL