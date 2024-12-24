Küresel piyasalarda güç kazanan dolar kuru, Türkiye’de de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 35 TL psikolojik eşiğini aşan dolar, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından, yıl sonuna kadar doların 36 TL seviyesini görebileceği beklentisi güçlenmiş durumda.
Bunun aksine euro kuru, 24 Aralık Salı günü itibarıyla sınırlı bir düşüş sergiliyor. Sterlin ise dolar gibi yükseliş eğiliminde.
Dolar bugün ne kadar oldu? (24 Aralık Salı)
Dolar/TL kuru, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,21 artışla:
- Alış: 35,2438 TL
- Satış: 35,2652 TL
Euro ne kadar, kaç TL?
Euro/TL, yüzde 0,05 oranında düşüşle:
- Alış: 36,6231 TL
- Satış: 36,6582 TL
Sterlin ne kadar?
Sterlin/TL ise yüzde 0,53 değer kazancıyla:
- Alış: 44,2430 TL
- Satış: 44,3793 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ