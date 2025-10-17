Dolar/TL kuru güne 41,94 seviyesinden başladı. Euro ise 49,22 TL’den işlem görüyor. Doların tarihi zirveye yaklaşmasıyla piyasalar tedirginlik içinde güne başladı.

Dolar 42 TL sınırına yaklaştı

İstanbul serbest piyasada dolar, güne 41,9470 TL seviyesinden başladı.

Euro ise 49,2290 TL’den işlem görüyor.

Serbest piyasada dolar alış fiyatı 41,9450 TL, satış fiyatı ise 41,9470 TL olarak kaydedildi.

Euro’nun alış fiyatı 49,2270 TL, satış fiyatı ise 49,2290 TL seviyesinde gerçekleşti.

Dün doların satış fiyatı 41,8530 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 48,9020 TL olmuştu.

“Psikolojik seviye 42 TL”

Ekonomistler, dolar/TL’nin 42 seviyesinin psikolojik bir eşik olduğunu belirtiyor.

Küresel dolar endeksindeki güçlenme, iç piyasadaki faiz beklentileri ve dış ticaret açığı gibi faktörlerin kur üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, kısa vadede doların 42 TL seviyesini test etmesi, ardından sınırlı bir geri çekilme yaşanması bekleniyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (FED) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki toplantılarından çıkacak faiz kararlarını yakından izliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, altın, borsa ve kripto para piyasalarında da etkisini gösteriyor.