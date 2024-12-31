Serbest piyasada 31 Aralık 2024 dolar fiyatı, 35,33 TL’den güne başlıyor. Bu fiyat seviyesi, dolar kurunda yılın en yüksek seviyelerine işaret ediyor. Ancak, dolarda yıl boyunca yaşanan artış %19,50 ile sınırlı kaldı. Dolar taşıyanlar, bu yıl %45 civarında gerçekleşmesi beklenen yıllık enflasyona ve %45-%60 arasında getiri sunan TL mevduatlarına kıyasla reel kayıp yaşadı.

Dolar Alış: 35,33 TL

35,33 TL Dolar Satış: 35,33 TL

Piyasalarda yılın son işlem günü başladı.

Son 10 günlük süreçte, yurt dışı piyasalarda yılbaşı tatili etkisiyle daha durgun bir görünüm yaşanırken, iç piyasalar, yeni asgari ücret ve TCMB’nin faiz kararı ile hareketlendi. Geçen hafta asgari ücretin %30 artması ve Merkez Bankası’ndan gelen 250 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamalarda etkili oldu.

31 Aralık 2024 dolar fiyatı

Bankalar Arası Piyasa: 35,33 TL

35,33 TL Kapalıçarşı Döviz Bürolarında: 35,22 TL – 35,32 TL

Dolar, yılda kaybettirdi!

Doların yıl içindeki yükselişi yaklaşık %19,50 civarında kaldı. Bu prim, beklenen yıllık %45 enflasyonun gerisinde kalıyor. Ayrıca, yıl boyunca %45-%60 arasında getiri sunan TL mevduat ve para piyasası fonları, doları geride bıraktı.

Gözler cuma günü TÜFE’de

Yarın resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde ise, 2024 yılı için kritik öneme sahip enflasyon rakamları açıklanacak. 3 Ocak Cuma günü açıklanacak TÜFE’nin, Aralık ayında aylık bazda %1,60 civarında gerçekleşmesi ve yıllıkta %45 civarına gerilemesi bekleniyor.