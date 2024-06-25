Dolar kuru, dün yüzde 0,2 artışla 32,9217'den kapanmıştı. Bugün ise yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı ve faiz indirimlerinin ne kadar süreceği konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsizlikler, dolar kurunda dalgalanmalara neden oluyor.

Piyasaları neler bekliyor?

ABD'de bu hafta açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verileri, Fed'in faiz politikası hakkında önemli ipuçları verebilir. Ayrıca, Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalarda oynaklığa neden olabilir.

Dolar endeksi ve teknik görünüm

Dolar endeksi, şu anda 105,5 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan, dolar endeksinde 105 ve 106 seviyeleri direnç, 104 ve 103 seviyeleri ise destek olarak görülüyor.

Günün önemli verileri

Bugün Türkiye'de konut fiyat endeksi, ABD'de ise New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verileri takip edilecek. Bu veriler, dolar kuru üzerinde etkili olabilir.