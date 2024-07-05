Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde büyük etkisi olan dolar ve Euro’nun bugünkü fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruların cevabı için arama motorlarına başvuranlar için işte güncel veriler:

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL, saat 07:15 itibarıyla 32,6153 (alış) ve 32,6219 (satış) seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,3610 TL seviyelerinde seyrediyor.

Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, hem iç hem de dış piyasaları etkileyen faktörlerle şekilleniyor. Yatırımcılar, piyasaların seyrini ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip ederek, yatırım kararlarını buna göre veriyor.