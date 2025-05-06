İstanbul serbest piyasada dolar 38,6080 TL'den, euro ise 43,7350 TL'den güne başladı. Küresel piyasalarda ise merkez bankalarının faiz kararları öncesi temkinli hava hakim.

İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın son gününe sınırlı değişimle başladı. Dolar/TL, 4 Mayıs 2025 sabahında 38,6080 liradan işlem görerek önceki güne göre hafif yükseldi. Euro/TL ise 43,7350 seviyesine gerileyerek sınırlı bir düşüş yaşadı.

Döviz alım-satım kurları şu şekilde açıklandı:

Dolar alış: 38,6060 TL

Dolar satış: 38,6080 TL

Euro alış: 43,7330 TL

Euro satış: 43,7350 TL Bu yıl en yüksek oranda temettü verecek hisselerin tam listesi açıklandı

Bir önceki gün (3 Mayıs 2025) doların satış fiyatı 38,5830 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8250 lira olarak kaydedilmişti.

Küresel piyasalarda bekle-gör havası

Küresel piyasalar, önümüzdeki hafta açıklanacak olan merkez bankası faiz kararları öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Yatırımcılar, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nın para politikası kararlarından çıkacak sinyalleri bekliyor.

Piyasalarda öne çıkan başlıklar:

Fed'in faiz kararı yarın açıklanacak.

BoE'nin faiz kararı ise perşembe günü duyurulacak.

Kararların, gelişen ülke para birimleri üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları ve küresel ekonomiye olası etkileri de piyasa aktörlerinin radarında yer almaya devam ediyor.