HSBC, Morgan Stanley, Fitch ve BNP Paribas gibi büyük yatırım bankaları, doların TL karşısında 36 TL seviyesini geçeceğini öngörüyor. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 28 Temmuz 2024 tarihindeki döviz kurlarını merak ediyor.

28 Temmuz 2024 döviz kurları

Dolar bu hafta %0,27 değer kaybederek 32,98 TL seviyesine geriledi. Euro ise %0,59 düşüşle 35,80 TL'ye indi. Sterlin, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi ve BAE Dirhemi gibi diğer döviz kurları da piyasalarda hareketlilik gösterdi.

Güncel döviz kurları

ABD Doları: 32,89 (Alış) - 32,99 (Satış)

32,89 (Alış) - 32,99 (Satış) Euro: 35,7057 (Alış) - 35,8012 (Satış)

35,7057 (Alış) - 35,8012 (Satış) İngiliz Sterlini: 42,3073 (Alış) - 42,5549 (Satış)

42,3073 (Alış) - 42,5549 (Satış) İsviçre Frangı: 37,2243 (Alış) - 37,3499 (Satış)

37,2243 (Alış) - 37,3499 (Satış) Kanada Doları: 23,7681 (Alış) - 23,8523 (Satış)

23,7681 (Alış) - 23,8523 (Satış) Rus Rublesi: 0,3820 (Alış) - 0,3832 (Satış)

0,3820 (Alış) - 0,3832 (Satış) BAE Dirhemi: 8,9545 (Alış) - 8,9838 (Satış)

Uzmanların dolar tahminleri

HSBC, Morgan Stanley, Fitch ve BNP Paribas, doların önümüzdeki dönemde 36 TL seviyesini geçeceğini tahmin ediyor. Bu tahminler, piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, yatırımcılar ve vatandaşlar doların seyrini yakından takip ediyor.