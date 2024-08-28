Dolar/TL, günün ilk saatlerinde yükseliş göstererek 34,04 seviyesinde işlem görmeye başladı. Dün dar bant içinde hareket eden döviz, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 34,0200 TL'den tamamlamıştı. Bugün ise, saat 10.30 itibarıyla dolarda artış devam ederek 34,0430 TL seviyesine yükseldi. Aynı saatlerde avro/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,40 artışla 38,1780 TL'den, sterlin/TL ise yüzde 0,30 artışla 45,3027 TL'den işlem görüyordu.

Döviz ve dolar endeksi

Dolar endeksi, dün 100,5 seviyesini test ettikten sonra, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla 100,8 seviyesinde bulunuyor. ABD'de açıklanan son ekonomik verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 oranında bir artış gösterdi. Endeks, haziranda 325,23 ile yeni bir rekor kırarken, konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığı gözlemlendi.

Ayrıca, ABD'nin Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3 seviyesine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Bu veri, tüketici güveninin 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını, ancak iş gücü piyasası koşullarına dair endişelerin arttığını ortaya koydu. Tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de ağustosta yüzde 4,9'a düşerek, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Para piyasalarındaki beklentiler

Bu gelişmeler ışığında, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Kasım ayındaki toplantıda ise 50 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyor. Analistler, bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin fiyatlamaları etkileyebileceğini belirterek, makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında kalacağını vurguladı. Bugün ABD'de haftalık mortgage başvurularının verileri de dikkatle takip edilecek. Teknik açıdan, dolar endeksinde 101 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.