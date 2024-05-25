Dolu yağışı Manisa’nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde üzüm bağları, şeftali, kiraz ve erik bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Çiftçiler, zararı CHP’li Başevirgen’e anlattı.

Manisa'da çiftçiler perişan

Manisa genelinde etkili olan dolu yağışı, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerindeki tarım arazilerine ciddi zarar verdi. Üreticiler, ürünlerine gelen zarar nedeniyle zor durumda kaldı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, tarlaları zarar gören çiftçilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Borçsuz hane yok

Kiraz üreticisi bir çiftçi, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: "Köyde 50 hane varsa, borçsuz bir ev bulamazsın. Ya gübreye, ya tohuma borçludur. Banka zaten kader ortağımız." Dolunun verdiği hasar sonrası kiraz bahçesinde %90 zarar oluştuğunu belirten çiftçi, yüksek maliyetler nedeniyle sigorta yaptıramadığını ifade etti.

Tasarrufla hayatta kalma mücadelesi

Başka bir üretici ise borçlarını emekli maaşıyla ödemeye çalışacağını söyledi: "Borçları emekli maaşımdan ödeyeceğim, ondan sonra 5 ekmeği 4’e düşürerek tasarruf yoluna bakacağım." Dolu hasarı nedeniyle kayısı bahçelerinin de %80 zarar gördüğünü belirten çiftçi, devletin tasarruf önerilerine rağmen kendilerinin ayakta kalma mücadelesi verdiklerini belirtti.

Üretimden para kazanamayan çiftçiler

Erik üreticisi bir çiftçi ise maliyetlerin yüksekliğinden şikayet ederek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi: "İşçiyi tarlaya soktuk, kovadan poşete eriği dökmenin maliyeti 15 lira. Halde erik 8 lira, bu işin içinden nasıl çıkacağız? 2 ton erik 16 bin lira, işçinin parası 15 bin 400 lira. Bu ülkede üretici olmayacaksın, 5 lira para kazanmıyorum ama markette erik 80 lira."

Bekir Başevirgen kimdir?

Bekir Başvirgen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Bölgesi, 3'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. 20 Haziran 1975 yılında Manisa İli, Turgutlu ilçesinde doğdu. İlk, orta öğretimi ve liseyi Manisa'da bitirdi. 1993 yılında başladığı Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü 4. Sınıfta terk etti. 1995 tarihinden beridir Turgutlu ilçesinde beyaz eşya ve sigorta acentesi yönetici olarak çalışmaktadır. 2015 yılı itibari ile Turgutlu CHP ilçe teşkilatında farklı kademelerde görev yaptı. Başevirgen, evli ve iki çocuk babasıdır.