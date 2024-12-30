Kütahya’nın Domaniç ilçesi Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bölge halkı, kavşakta sürekli kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. C.Z. (61) yönetimindeki araç ile Ş.Ş. (57) idaresindeki araç, Sanayi Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje savrulurken, diğer araç ise karşı şeride geçti. Yolun boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

Yaralı hastaneye sevk edildi

Kazada hafif yaralanan sürücü C.Z., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından durumu kontrol altına alınan C.Z., tedbir amaçlı olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi’ne sevk edildi.

Bölge halkından tepki

Kazanın ardından bölge esnafı ve vatandaşlar, Sanayi Kavşağı’nda sık sık kazaların yaşandığına dikkat çekti. Kavşakta hızlanma şeridi ve uyarı lambalarının olmamasının kazaları artırdığı ifade edilirken, yetkililere acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması için değerlendirmelerde bulunulacağını belirtti.