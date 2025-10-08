Tarihi dokusu ve geçmişiyle bölge halkı için büyük önem taşıyan caminin yeniden inşasına önümüzdeki günlerde başlanacağı açıklanırken, camiye ait tarihi minarenin özel koruma altına alındığı bildirildi.

Duvarlardaki çatlaklar yıkım kararına neden oldu

2016 yılında yapılan teknik incelemelerde caminin duvarlarında çatlaklar tespit edilmiş ve su sızıntıları nedeniyle yapının ciddi şekilde zarar gördüğü belirlenmişti. Deprem riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde yıkım kararı alınan caminin yerine, orijinaline sadık kalınarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

1837’den günümüze uzanan tarih

Sultan Alaaddin Vakfı tarafından 1837 yılında inşa edilen cami, 1926 yılında meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından ahşap bir cami inşa edilse de bu yapı da zamanla yıkılmış ve 1972 yılında bölge halkının desteğiyle bugünkü haliyle yeniden yapılmıştı.

Minare korunuyor

Yıkım süreci boyunca caminin minaresi, tarihi dokusunun zarar görmemesi için özel bir koruma planı kapsamında muhafaza altına alındı. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden yetkililer, caminin yeniden yapımı sırasında çevre halkının desteğine ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Bölge halkının ortak mirası

Sultan Alaaddin Camii, bölgedeki kültürel ve tarihi değerlerin korunması açısından büyük bir öneme sahip. Yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte, tarihi yapının bölge halkının ibadet ve sosyal yaşamındaki yerini koruması amaçlanıyor.