Elazığ'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan, hasada başladı. Yüzlerce işçiyle birlikte tonlarca domatesi hem yurt içine hem de dışına göndererek ekonomiye katkı sağlıyor. Arıkboğan, domates fiyatlarının pazarda 25 ile 30 lira arasında olduğunu belirterek, Elazığlı vatandaşları tarlaya davet ederek, "Gelin elinizle toplayın, 8 liraya alın" çağrısında bulundu. Bazı vatandaşlar, haber alır almaz hasadın ilk gününde tarlaya giderek domates topladı.

'Tarladan 8-9 Liraya alabilirsiniz'

Üretici Erhan Arıkboğan, "İlk hasadımıza başladık. 3 bin dönümde domates ektik. İlk hasadımızı da iki gün içinde çıkaracağız. Aileler buraya gelebiliyor, kendileri topluyorlar. Manavdan veya başka yerden pahalı alacaklarına gelip burada tarladan alsınlar. Manavda domatesin kilosunu 25 liraya alıyorlar. Buraya gelip kendi elleriyle 8-9 liraya alabilirler. 200 liraya 4-5 kilogram domates alacaklarına gelip o parayla 2-3 kasa domates alabilirler. Bizim amacımız, milletimize ve ülkemize faydalı olmak. Burada 30’a yakın aile var. Hasada başladığımızda 700 bazen de 900 kişi burada çalışıyor. Elazığ halkı, fırsatçılara bakmasın. Gelsinler burada ucuza ev kendileri toplayıp gitsinler. 8 liraya domates almak varken neden 30-40 liraya alıyorlar. Bizim iki sıkıntımız var. Biri içme suyu diğeri de şebeke sorunu var. Bir kişi rahatsızlandığında telefonumuzun şebekesi çekmiyor. Yetkililerden tek isteğimiz budur" şeklinde konuştu.

Domatesleri 8 liraya kilosu almaya gelen Aydın Karaduman ise, "Şehirden buraya geldik. Kentte domatesin kilosu 30 liraydı, biz burada kilosunu 8 liraya aldık. Evimizin ihtiyacını karşılamak için topladık. Domatesler hem organik hem de lezzetli. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Tarla sahibi de müsaade ediyor, gelip rahat bir şekilde domates toplayabilirler" ifadelerini kullandı.