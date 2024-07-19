Dombaylı Mahallesi'ne Sağlıklı Ve Kesintisiz Içme Suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi, Dombaylı Mahallesi'ne daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yeni bir sondaj çalışması başlattı.

Kaliteli ve kesintisiz su için adım atıldı

Salihli Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü, Dombaylı Mahallesi sakinlerinin su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğun bir çalışmaya girdi. Bu önemli proje, mahalle sakinlerine sağlıklı ve temiz içme suyu sağlama hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Yerinde inceleme

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Dombaylı Mahallesi Muhtarı Atagün Özer ile birlikte sondaj çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Nurlu, “Dombaylı Mahallesi'nin su sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz. Mahalle sakinlerimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna ulaşmalarını sağlamak için yeni sondaj çalışmasını başlattık. Bu çalışmayla su kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Salihli'mize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle sakinlerinin memnuniyeti

Dombaylı Mahalle Muhtarı Atagün Özer, mahalledeki su sorununu dile getirerek, “Mahallemizde su sıkıntısı had safhadaydı. Su kalitesinde çok bozukluklar vardı. İçme suyu anlamında mahalleli sorun yaşıyordu. Bu durumu Ferdi Başkanım ve Mazlum Başkanıma ilettik. Onların da destekleriyle su sorununu çözdük. Gayet kaliteli ve bol suya kavuştuk. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilir su kaynakları

Mahalle Muhtar Azası Mehmet Can da, “Mahallemizde büyük bir su sıkıntısı vardı. Başkanlarımıza bunu ilettik. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Bol ve kaliteli bir şekilde suyumuzu çıkardık. Sorunumuz çözüldü. Herkesin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi'nin bu önemli girişimi, yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, su kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir kullanımına da katkı sağlayacak.