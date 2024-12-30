Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit veya tağşiş listesinde ürünlerinde domuz eti bulundurduğu gerekçesiyle adı geçen Köfteci Yusuf, bu kez Et ve Süt Kurumu’ndan 40 tonluk uygun fiyatlı et alımıyla gündemde. Standart prosedürlere aykırı şekilde yalnızca bu işletmeye sunulan imkân, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cumhuriyet Halk Partisinden sert eleştiri: “Fırsat Eşitliğine Aykırı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Köfteci Yusuf’a yapılan bu satışın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, satış işleminin kamuoyundan gizlenerek yürütüldüğünü öne süren Adem, durumu şeffaflık ilkesine aykırı bir uygulama olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada tepki büyüyor

Özellikle sosyal medya kullanıcıları, aynı fırsatın diğer işletmelere tanınmamasını adaletsizlik olarak nitelendirerek, konunun derinlemesine araştırılması gerektiğini savundu. Bu durum, hem sektörde hem de kamuoyunda 'kayırma' tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.