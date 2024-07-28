Donald Trump, kripto varlık meraklılarını cezbetmek ve sektörün siyasi arenadaki artan etkisini kullanmak amacıyla Beyaz Saray'a dönmesi halinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanını kovacağını ve kripto dostu yetkililer atayacağını söyledi. Cumartesi günü Nashville'de düzenlenen bir Bitcoin konferansında konuşan Trump, “Bu öğleden sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamak için planımı açıklayacağım ve bunu başaracağız” dedi.

"Kurallar sektörü seven insanlar tarafından yazılacak"

Trump, görev süresi 2026'ya kadar dolmayan SEC Başkanı Gary Gensler'i kovacağını söylediğinde toplanan kalabalık yüksek sesle alkışladı. Başkanlığı kazanması halinde Trump, gelişmekte olan sektörün en üst düzey düzenleyicileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Trump, “Düzenlemelerimiz olacak, ancak bundan sonra kurallar sektörünüzden nefret eden değil, sektörünüzü seven insanlar tarafından yazılacak” dedi.