ABD Başkan Adayı Donald Trump, uzun zamandır beklenen Bitcoin Nashville Konferansı'nda kripto paralar hakkında konuştu. Konuşması, kripto para yatırımcıları tarafından merakla bekleniyordu. Trump, dijital varlıkların geleceği ve Bitcoin'in rolü konusunda görüşlerini paylaştı.

Konuşmanın içeriği ve öne çıkanlar

Donald Trump, Bitcoin Nashville Konferansı'ndaki konuşmasında kripto para piyasasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Bitcoin'in potansiyeli ve dijital varlıkların ekonomik sistem üzerindeki etkileri hakkında düşüncelerini dile getirdi. Trump, kripto paraların gelecekte daha fazla kabul göreceğini ve finansal sistemde daha büyük bir rol oynayabileceğini belirtti. Konuşmanın ana başlıkları şu şekilde;

"Bitcoin birgün altının yerini alacak"

Trump BTC’nin insan başarısının ve “büyük” dayanışmanın bir mucizesi olduğunu söylüyor.

Trump: “Biz kripto paraları benimsemezsek, bunu Çin yapacak. Çinlilerin başarılı olmasını istemem, ABD’nin teknolojide bir numara olmasını istiyorum.”

Trump: “Kripto ve Bitcoin teknolojisini benimseyeceğiz.”

Trump: “Bitcoin 100 yıl önceki çelik endüstrisi gibi. Bu konuda en başarılı olmak zorundayız.”

Trump, yapay zeka ve Bitcoin’e güç sağlamak için çok daha fazla elektrik üreteceklerinin sözünü verdi. Ve bunu yapmak için temiz bir şekilde de olsa fosil yakıtları kullanmaya devam edeceklerinin vaadini veriyor.

Donald Trump: "Amerika Birleşik Devletleri kripto başkenti olacak."

Donald Trump: “Eğer kripto geleceği belirleyecekse bunun ABD’de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini istiyorum. Kripto aya gidiyor. Amerika’nın buna öncülük eden ulus olmasını istiyorum.”