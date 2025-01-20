Bugün, ABD'de tarihi bir an yaşanıyor. Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturuyor. Yemin töreni, dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilecek ve birçok önemli ismin katılacağı etkinlik, ABD'nin başkenti Washington DC’de gerçekleştirilecek. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte görevine resmen başlayacak.

Tören ne zaman? Saat kaçta yapılacak?

Trump’ın yemin töreni, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü yapılacak. ABD saatiyle öğlen 12.00'de başlayacak olan bu tarihi etkinlik, Türkiye saatiyle akşam 20.00’de izlenebilecek. Yemin töreni, Washington DC’deki Kongre binasında gerçekleşecek.

Yemin töreni nerede gerçekleşecek?

Hava koşullarındaki aşırı soğuk nedeniyle, Donald Trump'ın bu önemli töreni geleneksel olarak dışarıda değil, ABD Kongre binasının içinde yapılacak. Etkinlik, eski başkanlar, dünya liderleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla büyük bir katılımla gerçekleşecek.

Trump göreve ne zaman başlayacak?

Yemin töreninin hemen ardından, Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başlayacak. Törende, Trump'ın yeni döneme dair ilk açıklamalarını yapması ve ülkenin geleceğiyle ilgili mesajlarını iletmesi bekleniyor.