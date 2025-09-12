ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı “sabrımız tükendi ve hızla tükeniyor” ifadelerini kullanırken, barışın sağlanmasının iki tarafın işbirliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Röportajda ayrıca yakın zamanda yaşanan Kirk suikastı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, zanlının yakalandığını ve kimliğinin bugün açıklanacağını bildirdi.

"Putin'e sabrımız tükendi"

Trump, “Ama tango yapmak için iki kişi gerekiyor. Zelenskiy yapmak istediğinde Putin yapmıyor. Şimdi Zelenskiy istiyor ve Putin bir soru işareti” diyerek çatışmanın çözümünün iki tarafın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Trump, Kirk suikastını gerçekleştiren şüphelinin polis karargahında bulunduğunu ve yakalanmasının bir papazın ihbarı sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Suikastçının daha büyük bir ağa dahil olup olmadığına dair bilgisinin olmadığını da ekledi.

Trump, Putin ile geçmişte her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyerek, Ukrayna’daki savaşın “çözülemeyen tek savaş” olduğunu ifade etti.