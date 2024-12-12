TIME Dergisi, 2024'te yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ı "Yılın Kişisi" olarak belirledi. Karar, Trump’ın yalnızca siyasi kariyerindeki başarılarını değil, aynı zamanda tartışmalı geçmişini ve küresel etkisini de göz önüne alıyor.

Trump, 2020 seçim sonuçlarını kabul etmeyerek “seçimde şaibe” olduğunu iddia etmiş ve 6 Ocak 2021’de destekçileri Kongre binasını basmıştı. Bu olay, ABD tarihindeki en çalkantılı geçiş dönemlerinden biri olarak kayda geçmişti. Ayrıca, Trump hakkında biri 2019’da, diğeri 2021’de olmak üzere iki kez azil süreci başlatılmıştı.

TIME ile fırtınalı ilişkisi

Bu Trump’ın TIME tarafından ilk kez “Yılın Kişisi” seçilişi değil. 2016 yılında da aynı unvana layık görülen Trump, o dönem dergiyi “çok önemli” bir yayın olarak nitelendirmiş ve bu seçimi “muazzam bir onur” olarak değerlendirmişti.

Adaylar ve seçim kriterleri

TIME’ın 2024 “Yılın Kişisi” listesinde Trump’ın yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Elon Musk, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ve Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg yer aldı.

TIME, bu ödülün sadece iyi ya da kötü olmaktan bağımsız olarak, kişilerin, grupların veya kavramların yıl boyunca dünya üzerindeki etkilerine odaklandığını belirtiyor.

Geçmişte yılın kişisi kimlerdi?

TIME'ın geçmiş seçkileri, küresel etkilere odaklanan isim ve grupları kapsıyor:

2022: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve “Ukrayna Ruhu”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve “Ukrayna Ruhu” 2021: Elon Musk

Elon Musk 2014: Ebola savaşçıları

Ebola savaşçıları 2008 ve 2012: Barack Obama