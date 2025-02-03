ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden Washington’a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik ek gümrük vergisi uygulama kararına değinen Trump, ABD’nin uzun süredir adaletsiz ticaret anlaşmalarına maruz kaldığını belirtti.

"Kanada'ya yılda yaklaşık 200 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Peki, bunun karşılığında ne alıyoruz? Hiçbir şey! Oyun oynamak istiyorlarsa istedikleri kadar oynayabiliriz. Meksika ile ise çok iyi görüşmeler yaptık" ifadelerini kullanan Trump, ek vergilerin ABD ekonomisini güçlendireceğini savundu.

"Bize çok para borçlular"

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika yönetimiyle görüşeceğini açıklayarak, "Çok dramatik bir şey beklemiyorum. Gümrük vergileri koyduk, bize çok para borçlular ve eminim ki ödeyecekler" dedi. ABD Başkanı, ek vergilerin ABD ekonomisine zarar verebileceği yönündeki eleştirilere ise "Kısa vadede biraz acı çekebiliriz ama uzun vadede ülkemiz için doğru olanı yapıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"Biz onlardan her şeyi alıyoruz"

Trump, Avrupa Birliği’nin ABD ürünlerine yönelik tutumunu da eleştirerek, yeni gümrük vergileri getirebileceğini söyledi. "Arabalarımızı almıyorlar, çiftlik ürünlerimizi almıyorlar. Neredeyse hiçbir şey almıyorlar ve biz onlardan her şeyi alıyoruz, milyonlarca araba, muazzam miktarda yiyecek ve çiftlik ürünü" diyen Trump, adil ticaret anlaşmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

ABD-Çin ticaret gerilimi tırmanıyor

Trump yönetiminin ek vergiler politikası, özellikle Çin ile ticaret savaşlarının daha da tırmanmasına neden olabilir. Pekin yönetimi daha önce, ABD’nin yeni gümrük vergilerine karşı misilleme yapacağını açıklamıştı. Uzmanlar, bu adımların küresel ticaret dengelerini değiştirebileceğini ve ekonomik belirsizlikleri artırabileceğini belirtiyor.