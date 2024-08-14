Yaz aylarında serinletici bir dondurma ya da buz gibi içecekler hepimizin vazgeçilmezi. Ancak diş hassasiyeti yaşayanlar için bu soğuk lezzetler ağrıya yol açabilir ve gününüzü olumsuz etkileyebilir. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nden Dt. Caner Hiçyılmaz, diş hassasiyetini önlemek ve yönetmek için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.

Soğuk yiyecekler dişlerde neden ağrıya yol açar?

Soğuk yiyecek ve içeceklerin dişlerde ağrıya neden olmasının sebebi, dişin koruyucu mine tabakasının aşınması ve dentin adı verilen iç kısmının açığa çıkmasıdır. Dentin açığa çıktığında, soğuk tetikleyiciler sinirleri uyararak keskin bir ağrıya neden olabilir.

Diş fırçalamada dikkat edilmesi gerekenler

Dişlerinizi sağlıklı tutmanın ve hassasiyeti azaltmanın yolu doğru fırçalamaktan geçer. Dt. Caner Hiçyılmaz, dişlerinizi gece yatmadan önce ve gün içinde en az bir kez florürlü diş macunu ile fırçalamanızı öneriyor. Hassas dişler için özel olarak formüle edilmiş diş macunları kullanmak ve yumuşak ya da orta sert kıllı diş fırçaları ile küçük, dairesel hareketler yapmak da önemlidir. Diş fırçanızı düzenli olarak, iki ila üç ayda bir değiştirmelisiniz.

Yemek sonrası diş fırçalama hakkında bilmeniz gerekenler

Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak yaygın bir yanlış olarak bilinir. Yemek sonrası diş fırçalamaktan kaçının; yiyecek ve içecekler diş minesini yumuşatabilir. Bu nedenle, fırçalama işlemini en az bir saat bekleyerek yapmanız önerilir.

Diş hassasiyetini azaltmak için ipuçları

Şekerli yiyecekler, gazlı ve asitli içeceklerin tüketimini azaltın ve bunları sadece yemek saatlerinde tüketmeye özen gösterin.

Dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, bir gece plağı kullanmayı düşünün ve diş hekiminizle bu konuda görüşün.

Diş beyazlatma tedavisi planlıyorsanız, hassasiyeti göz önünde bulundurarak diş hekiminizle görüşün.

Düzenli diş hekimi kontrollerinizi ihmal etmeyin ve önerilen sıklıkta ziyaret edin.

Bu basit ama etkili önlemler, yazın dondurmanın keyfini çıkarırken diş hassasiyetinizin neden olduğu ağrıları azaltmanıza yardımcı olabilir. Diş sağlığınızı korumak için dikkatli olmanızda fayda var.