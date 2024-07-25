Diyarbakır’da etkili olan yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojinin uyarılarına rağmen, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar özellikle çocuklar ve işyerleri için zorlu anlar yaşatıyor. Çocuklar, serinlemek için yasak olan süs havuzlarına girerken, dönerciler ve fırıncılar buz kütleleriyle serinlemeye çalışıyor.

Çocuklar süs havuzlarında serinliyor

Diyarbakır’ın tarihi Anzele Parkı, yüksek sıcaklıklarda serinlemek isteyen çocukların tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Sur ilçesindeki parka gelen çocuklar, suyun derinliğini ve yasakları göz ardı ederek havuza atlayarak serinlemeye çalıştı. Anzele Parkı'ndaki bu görüntüler, hem bölge sakinlerini hem de ziyaretçileri şaşkına çevirdi.

Dönerciler buz kütleleri ile serinliyor

Diyarbakır’daki döner işletmelerinde çalışanlar, yüksek sıcaklık nedeniyle çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Sıcaklık, döner ocaklarının yanında iki katına çıkıyor, bu yüzden bazı işletmeler vardiya sayısını ikiye çıkararak iş gücünü artırmış durumda. Ayrıca, bazı döner ustaları sırtlarına büyük buz kütleleri bağlayarak serinlemeye çalışıyor. İşletmeciler, günlük olarak dışarıdan 10 buz siparişi veriyor ve aralıklı olarak dışarı çıkıp ayaklarını soğuk suya bırakıyorlar.

Sıcaklarla başa çıkma stratejileri

Döner işletmecisi Süleyman Sun, yüksek sıcaklıkların işlerini zorlaştırdığını belirterek, "Dönerlerimizin yanındaki sıcaklık oldukça yüksek. Bu yüzden buz kütleleri serinleme konusunda bir nebze de olsa yardımcı oluyor. Döner ustaları gün boyunca düzenli olarak dışarı çıkıp serinleme fırsatı buluyor" dedi.

Döner ustası Taha Ali ise, sıcaklıkların her yıl arttığını belirterek, "Günde 30 litre su içiyoruz ve sürekli buz siparişi veriyoruz. Sıcaklık 40 derece olsa da ateşin yanındaki sıcaklık 80 dereceyi buluyor. Bu yüzden sırtımıza buz bağlıyoruz ve serinlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.