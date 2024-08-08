Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'na dair önemli bir değişikliği duyurdu. Bakan Kurum, kampanya kapsamındaki başvuru sürecinde tarih kısıtlamalarının kaldırıldığını ve süresiz başvuruların kabul edileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında yapılan düzenlemeleri açıkladı. Bakan Kurum, kampanyanın yeni başvuru döneminde tarih kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu. Artık vatandaşlar, kampanyaya süresiz olarak başvurabilecekler. Bu değişiklik, projelerin daha geniş bir zaman diliminde değerlendirilmesine olanak tanıyacak ve hak kaybı yaşanmasını engelleyecek.

Yarısı Bizden kampanyasında iyileştirme

Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında yapılan başvuruların sayısına da değindi. Son 2,5 ayda 1 milyon 225 bin bağımsız bölüm için başvuru aldıklarını belirten Kurum, projelerin vatandaşlarla iş birliği içinde tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, yeni projelerde otopark ve sığınak alanlarının proje metrekaresinin dışında tutulacağını, bu sayede herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını vurguladı.

Belediye borçları hakkında

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere bu borçları ödeme talimatı verdiğini belirtti. Kurum, belediyelerin borçlarını ödemekte isteksiz olduklarını ve bazı bahaneler öne sürdüklerini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli sayısının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu da belirten Kurum, bu konuda yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.

Yarısı Bizden Kampanyası’ndaki yenilikler ve iyileştirmeler, vatandaşlar arasında geniş bir memnuniyet yaratacak gibi görünüyor. Bakan Kurum’un açıklamaları, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşların güvenli konutlar edinme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kampanyanın yeni başvuru döneminde sağlanan esneklik, projelerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak.