Efsanevi FPS oyunu Doom, bugüne kadar tost makinelerinden buzdolaplarına kadar akla gelebilecek her cihazda çalıştırıldı. Ancak bir lise öğrencisi, bu çılgınlığı yeni bir boyuta taşıyarak Doom’u PDF dosyası içinde oynanabilir hale getirdi. Artık sadece bir tarayıcıda açılan bir PDF dosyasında Doom oynayabilirsiniz.

PDF formatında Doom deneyimi

GitHub kullanıcısı ve lise öğrencisi ading2210, yakın zamanda duyurulan TetrisPDF adlı projeden ilham alarak Doom’u PDF formatına taşımayı başardı. Bu başarı, PDF okuyucularının JavaScript’i nasıl kullandığına dayanıyor. Tarayıcıların güvenlik kısıtlamalarına rağmen, PDF’nin betik özellikleri sayesinde Doom’un temel mekanikleri bir dosyaya entegre edildi.

ASCII tabanlı altı renkli bir ızgarayla karakterler ve grafikler oluşturularak, oynanabilir bir Doom sürümü geliştirildi. Sonuç, yaklaşık 80 ms yanıt süresiyle çalışan bir PDF-Doom portu oldu. Modern oyun deneyimlerine kıyasla bu oldukça sade bir versiyon olsa da, bu deneyim, PDF formatındaki bir oyun için etkileyici bir başarı.

Ses olmasa da klasik haritayı oynamak mümkün

PDF sürümünde ses gibi bazı unsurlar eksik olsa da, Doom’un klasik E1M1 haritasını oynamak mümkün. Bu yenilik, çalışıyormuş gibi görünmek istediğiniz anlarda bir nebze eğlence sunabilir. Yine de, bu deneyimin PlayStation 5’inizi bir kenara bırakmanızı gerektirecek kadar kapsamlı olmadığını söyleyebiliriz.

TetrisPDF projesinin yaratıcısı Thomas Rinsma, yaptığı bir paylaşımda kendi Doom PDF versiyonunu da geliştirdiğini ancak ading2210’un çalışmasının daha düzgün bir port olduğunu kabul etti.

Doom’un yenilikçi yolculuğu

Doom’un her türlü cihaz ve platformda oynanabilir hale gelmesi, oyunun ne denli kült bir statüye sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor. PDF formatındaki bu sürüm, hem eğlenceli hem de teknik açıdan etkileyici bir yenilik sunuyor.