İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 4 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-47' operasyonlarında 28 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan baskınlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında çok miktarda döviz, Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.

"Mücadeleye etmeye devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz."