Denizli’nin Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki Ramazan Soy, dengesini kaybederek dört kattan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Soy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Soy, çalıştığı dört katlı inşaatın üst katında dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine hemen sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.